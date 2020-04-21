РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 21 апр. В подмосковном Дзержинском субботники будут проводить без участия жителей из-за пандемии коронавируса, сообщила глава муниципалитета Людмила Иванова. ⠀

«Приводим город в порядок после зимы. Субботники в 2020 году пройдут без жителей, с участием только управляющих компаний и муниципального предприятия «Диск». Покрасим бордюры, ограждения, лавочки, будут помыты остановки, светильники», - написала Иванова в своем Instagram-аккаунте.

Она также добавила, что школьники продолжают дистанционное обучение, но ЕГЭ и ОГЭ никто не отменял. Дети готовятся к экзаменам.

«Индекс самоизоляции в городе низкий. Это значит, что на улицах много людей. Прошу горожан соблюдать режим самоизоляции и отложить походы в банк, на почту. Ходить можно в магазин, в аптеку, выгулять собаку в 100 метров от дома, выкинуть мусор, принести продукты пожилым родственникам», - отметила Иванова.

Она пояснила, что с прошлой недели в городе ведется активная разъяснительная работа с жителями. Мобильные бригады и пешие патрули, в составе которых дружинники, патрулируют улицы.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

21 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 5642 случая коронавирусной инфекции. В Москвевыявили 3083 заболевших, в Подмосковье - 718.

- В Москве еще 219 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Некоторым больным в качестве лечения начали переливать плазму крови.