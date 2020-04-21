РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 апр. В Домодедове разыскивают 26-летнего Виталия Антипова, пропавшего около месяца назад, сообщается на официальной странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Антипов Виталий Алексеевич, 26 лет, городской округ Домодедово, Московская область. С 25 марта 2020 года его местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Рост Антипова 190 сантиметров, он плотного телосложения, у него светло-русые волосы и светло-зеленые глаза. Предположительно, у мужчины с собой был черный рюкзак.

Любую информацию о его местонахождении можно сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.