РИАМО - 21 апр. Магазин народных товаров «Галамарт» решил поддержать бригады скорой помощи в Коломне, подарив им 17 термосов, говорится в сообщении пресс-службы сети «Галамарт».

«Количество вызовов скорой помощи за последнее время увеличилось на треть, и медики часто остаются без горячего питья. «Галамарт» хотел поддержать специалистов в это сложное время и подарил коломенской станции скорой помощи 17 термосов, исходя из количества машин», - говорится в сообщении.

Термос за день может использовать несколько бригад, поддерживая себя горячим чаем или кофе.

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» включает в себя более 300 магазинов. Здесь можно приобрести все необходимое для дома или дачи по самым низким ценам: посуду, бытовую технику, инструменты, хозтовары, игрушки, текстиль и многое другое.

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