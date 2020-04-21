РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 21 апр. Около 60 автобусных остановок в подмосковном Красногорске обработали дезинфицирующим средством, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Всего в Красногорске обработали 161 километр дорог, 28,5 километра тротуаров и 59 остановок», – говорится в сообщении.

Обработку дезсредствами проводят с 14 апреля каждый день в вечернее и ночное время при благоприятных погодных условиях.

На вторник обработка запланирована в «старой» части города – микрорайонах Чернево 1 и 2, на улицах Речной, Лесной, Оптическом переулке.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>