РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 21 апр. Около 60 автобусных остановок в подмосковном Красногорске обработали дезинфицирующим средством, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
«Всего в Красногорске обработали 161 километр дорог, 28,5 километра тротуаров и 59 остановок», – говорится в сообщении.
Обработку дезсредствами проводят с 14 апреля каждый день в вечернее и ночное время при благоприятных погодных условиях.
На вторник обработка запланирована в «старой» части города – микрорайонах Чернево 1 и 2, на улицах Речной, Лесной, Оптическом переулке.
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