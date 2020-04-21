РИАМО - 21 апр. За прошедшие сутки в Московской области зафиксировано 718 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев заражения в регионе достигло 5959, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии в Подмосковье выздоровели 179 человек, скончались 49 человек.

Ранее семь больниц в Подмосковье перепрофилировали для приема пациентов, зараженных коронавирусом.

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21 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 5642 случая коронавирусной инфекции. В Москвевыявили 3083 заболевших, в Подмосковье - 718.

- В Москве еще 219 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Некоторым больным в качестве лечения начали переливать плазму крови.