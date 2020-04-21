РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 апр. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире одного из домов на улице Пионерская в подмосковной Балашихе, никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«20 апреля в 19:30 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: городской округ Балашиха, улица Пионерская, дом №13, квартира №9. В 19:53 пожар был ликвидирован», – говорится в сообщении.

При пожаре пострадавших нет. Привлекаемые силы и средства: четыре единицы техники и 13 человек.