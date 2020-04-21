РИАМО - 21 апр. В столице за минувшие сутки зарегистрировано 3083новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных Covid-19 в Москве увеличилось до 29433, сообщает столичный оперативный штаб по коронавирусу.

За весь период эпидемии в столице выздоровели 2057 человек, скончались 233 человека.

За сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом в 78 регионах, 45,5% этих пациентов не имели клинических проявлений болезни. За сутки в стране скончался 51 человек, выздоровели 427 пациентов.

Всего в России на данный момент зарегистрировано 52763 случая инфицирования Covid-19. За весь период эпидемии зафиксировано 456 смертельных исходов. Выздоровели 3873 человека.

Общее число проведенных тестов на коронавирус в России выросло до 2,14 миллиона, прирост за сутки составил 89,2 тысячи.

В Московском регионе для всех жителей введен режим самоизоляции. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, к примеру, за продуктами или лекарствами, выгулять собаку или вынести мусор.

Для движения как на общественном, так и на личном транспорте необходим цифровой пропуск. Его наличие проверяют сотрудники правоохранительных органов.

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Текстовая трансляция

21 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 5642 случая коронавирусной инфекции. В Москвевыявили 3083 заболевших, в Подмосковье - 718.

- В Москве еще 219 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Некоторым больным в качестве лечения начали переливать плазму крови.