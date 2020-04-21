РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 апр. Более 80 человек сдали около 50 литров крови за прошедшую неделю на станции переливания крови в Подольске, сообщается в группе «Подольская станция переливания крови» в соцсети «ВКонтакте».

«За прошедшую неделю, с 13 по 18 апреля, на Подольской станции переливания крови приняли участие в сдаче крови 83 донора, 25 из которых сдали кровь впервые. В результате было заготовлено 49 литров цельной крови, у 9 доноров был осуществлен забор и заготовлено 5,5 литра плазмы, а у 5 доноров был осуществлен забор тромбоцитов», - говорится в сообщении.

Руководство станции поблагодарило доноров на участие в таком важном деле и напомнило, что сдать кровь могут все желающие в возрасте от 18 лет с понедельника по пятницу с 8:00 до 14:00 по адресу: улица Кирова, дом №9.