РИАМО - 21 апр. Почти 79% участников голосования в проекте «Активный гражданин» поставили наивысшую оценку новым разделам сервиса «Социальный навигатор», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«78,7% проголосовавших поставили новым разделам «Помощь НКО» и «Благотворительный магазин» максимальную оценку - 5 баллов. 10,2% поставили 4 балла, 5,9% — 3 балла, 1,67% — 2 балла, 3,55% — 1 балл. В голосовании приняли участие более 100 тысяч человек», - говорится в сообщении.

В разделе «Помощь НКО» фонды могут найти партнеров для решения вопросов, связанных с организацией.

В разделе «Благотворительный магазин» отмечены магазины, в которых можно купить вещи за небольшое пожертвование. Эти пожертвования направляются на развитие фондов.

«Социальный навигатор» - это интерактивная карта на сайте департамента труда и социальной защиты населения Москвы. С его помощью можно найти городские организации, где оказывают психологическую помощь, юридические консультации, помощь в трудоустройстве и многое другое.