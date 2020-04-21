РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 апр. В подмосковном Подольске волонтеры за день выполнили еще 53 заявки на доставку продуктов и медикаментов нуждающимся жителям округа на самоизоляции, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Волонтерский центр Подольска принял 57 звонков от жителей города, нуждающихся в помощи. Волонтеры оказали адресную помощь 53 горожанам», - говорится в сообщении.

Добровольцы волонтерского центра доставляют продукты и товары первой необходимости, медикаменты, выносят мусор, помогают в оплате обязательных платежей и коммунальных счетов.

Те, кто нуждается в помощи, могут позвонить по следующим номерам: 8(969)017-54-56, 8(496)750-04-93.

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