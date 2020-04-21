РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 апр. В подмосковном Подольске Центральный архив министерства обороны РФ переедет в новые корпуса, построенные на его территории, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Центральный архив министерства обороны РФ в Подольске на улице Кирова, 74 расположен в казармах бывшего Подольского артиллерийского училища, в советское время приспособленных под хранение документов. В ближайшее время начнется его переезд на новое место – в корпуса, построенные на территории архива. Современные помещения позволят надежно сохранять историческую документацию, наблюдать за ее состоянием, систематизировать ее и эффективно работать над пополнением фондов», – говорится в сообщении.

Крупнейший архив страны хранит документы советской и российской армии с 1941 года по настоящее время. Кроме того, здесь в течение 75 лет хранятся документы Архивного фонда РФ, которые затем передаются государству. В фондах находятся 17 миллионов дел. Сюда обращаются те, кто хочет получить сведения о своих родных и близких, воевавших в Великой Отечественной войне. Значительную часть информации можно найти на сайте учреждения.

Кроме того, Центральный архив Минобороны РФ отвечает на поступающие обращения правового характера в отношении военнослужащих.