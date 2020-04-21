РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 апр. В подмосковном Красногорске провели дезинфекцию 75 километров дорог и 9,5 километра тротуаров, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В понедельник, 20 апреля, в Красногорске дезинфицирующими средствами обработали 29 остановок, 9,5 километра тротуаров и 75 километров дорог», - говорится в сообщении.

Обработку в горокруге ежедневно проводят в вечернее время в рамках профилактических мер против распространения коронавирусной инфекции.

«Мы начали обработку в прошлый вторник (14 апреля - ред.). Дезинфицируем дороги, тротуары, дорожные знаки, светофоры, особенно светофоры с вызывной кнопкой, все остановочные пункты - павильоны и подходы к остановке. Когда погода нас подводит, и температура опускается к нулю или ниже, обработку не производим», - отметил начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации муниципалитета Евгений Владимирский.

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