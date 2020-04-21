РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 апр. Депутат совета депутатов Подольска Виктор Щукин провел прием предпринимателей дистанционно, в основном обращались с проблемами, появившимися в связи с вынужденной самоизоляцией граждан и ограничительными мерами при коронавирусе, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации партийного проекта «Локомотивы роста» член фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Подольск, муниципальный куратор партийного проекта Виктор Щукин провел прием предпринимателей дистанционно.

«Главной темой обращений стали проблемы, с которыми предприниматели столкнулись в связи с вынужденной самоизоляцией граждан и ограничительными мерами в своем бизнесе», - сказал Щукин.

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