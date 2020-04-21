РИАМО - 21 апр. Из городской клинической больницы №40 в Коммунарке за сутки выписали 99 выздоровевших от коронавирусной инфекции пациентов, поступило за сутки 63 новых пациента, сообщил главный врач больницы Денис Проценко.

«По данным на вторник, на лечении в ГКБ №40 состоит 568 пациентов, из них с диагнозом внебольничная пневмония – 567 человек (100%), коронавирус подтвержден у 412 человек (72%), на кислороде вне реанимации находятся примерно 96 человек (17%)», – сообщил Проценко на своей личной странице на Facebook.

В настоящее время в отделении реанимации находится 52 пациента. Из них на искусственной вентиляции легких находятся 25 пациентов, что составляет 4% от общего числа состоящих больных.

За сутки поступило 63 новых пациента, по выздоровлению выписали 99 человек.

Всего с начала распространения коронавируса в Москве выявили 26 350 случаев заражения. Выздоровели за все время 1 838 человек.

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21 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 5642 случая коронавирусной инфекции. В Москвевыявили 3083 заболевших, в Подмосковье - 718.

- В Москве еще 219 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Некоторым больным в качестве лечения начали переливать плазму крови.