РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 апр. В подмосковных Люберцах компанию «Русский Холодъ» оштрафовали за поставку просроченных пельменей, оформленных как свежие, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В феврале 2020 года в управление поступила информация о результатах проведенного министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области мониторинга работы уполномоченных лиц и аттестованных специалистов в ФГИС «Меркурий» в отношении ООО «Русский холодъ» из Люберец.

«Управлением установлен факт нарушения закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов (ВСД), порядка оформления ВСД в электронной форме и порядка оформления ВСД на бумажных носителях». Должностным лицом ООО «Русский холодъ» оформлен эВСД на мясную продукцию – пельмени халяль с истекшим сроком годности», – говорится в сообщении.

Ветеринарное свидетельство имеет статус «Погашено», что подтверждает факт поступления указанной продукции в адрес получателя – ООО «Новый свет» в Москве.

ООО «Русский холодъ» и должностное лицо общества привлекли к административной ответственности и оштрафовали на общую сумму 13 тысяч рублей.