РИАМО - 21 апр. За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции 219 пациентов, за весь период пандемии выздоровели 2057 человек, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

В некоторых больницах пациентам с коронавирусной инфекцией начали переливать плазму крови от тех людей, которые уже вылечились от этой болезни.

«Врачи отмечают, что такой способ работает - пациенты быстрее идут на поправку, и у них не наблюдается тяжелых осложнений», — отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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21 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 5642 случая коронавирусной инфекции. В Москвевыявили 3083 заболевших, в Подмосковье - 718.

- В Москве еще 219 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Некоторым больным в качестве лечения начали переливать плазму крови.