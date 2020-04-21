РИАМО - 21 апр. В Москве участились случаи мошеннических действий со стороны «коммунальщиков», которые ходят по квартирам и предлагают заменить счетчики и проверить газовые плиты, а также пытаются продать жильцам дорогое оборудование, сообщил во вторник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он добавил, что на данный момент из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции временно приостановлены проверки газового оборудования, счетчиков воды и электричества.
«Выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях, время приезда согласовывается», - подчеркнул Бирюков.
Он напомнил, что сотрудники коммунальных служб могут прийти при возникновении аварийной ситуации, либо если поступила заявка от жителя. На информационном стенде подъезда заранее размещается соответствующая информация и график посещения.
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