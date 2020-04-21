РИАМО - 21 апр. В Москве участились случаи мошеннических действий со стороны «коммунальщиков», которые ходят по квартирам и предлагают заменить счетчики и проверить газовые плиты, а также пытаются продать жильцам дорогое оборудование, сообщил во вторник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Судя по сводкам полиции и сообщениям в социальных сетях, активизировались мошенники, которые приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, нередко при этом пытаются продать дорогостоящее оборудование. Хотел бы еще раз попросить москвичей быть внимательнее и не попадаться на такие уловки», - сказал Бирюков.

Он добавил, что на данный момент из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции временно приостановлены проверки газового оборудования, счетчиков воды и электричества.

«Выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях, время приезда согласовывается», - подчеркнул Бирюков.

Он напомнил, что сотрудники коммунальных служб могут прийти при возникновении аварийной ситуации, либо если поступила заявка от жителя. На информационном стенде подъезда заранее размещается соответствующая информация и график посещения.