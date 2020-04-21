РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 апр. В подмосковных Котельниках обсудили вопрос оказания помощи по присмотру за детьми семьям, которые столкнулись с проблемами вирусных заболеваний, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

20 апреля в рамках реализации программы волонтерского движения в Котельниках заместитель главы администрации округа Ирина Кузьмина совместно с начальником отдела опеки по городским округам Люберцы, Дзержинский, Котельники и Лыткарино провела селекторное совещание с руководителями учреждений социальной сферы Котельников.

«На совещании обсуждали вопрос осуществления оперативного контроля по состоянию здоровья обучающихся и их семей, а также поиска возможности оказания помощи по присмотру за детьми, семьи которых столкнулись с проблемами вирусных заболеваний», - говорится в сообщении.