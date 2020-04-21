РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 апр. Полицейские подмосковного Подольска задержали 19-летнего вандала за попытку погасить пламя на мемориале Вечного огня, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по Подольску поступило сообщение о том, что на площади Воинской Славы неизвестный мужчина пытался погасить пламя на мемориале Вечного огня.

«Прибывшие на место полицейские задержали и доставили правонарушителя в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, им оказался уроженец одной из республик ближнего зарубежья 2001 года рождения. В отношении злоумышленника дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ «Вандализм», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Злоумышленнику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.