РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 апр. Жители Домодедова смогут принять участие в вокальном онлайн-конкурсе «Песни Победы», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщается в группе молодежного центра «Победа» в соцсети «ВКонтакте».

«Условия конкурса: заполните заявку для участия в конкурсе; запишите видео, где вы исполняете песню, посвященную Дню Победы (видео не должно превышать 2-х минут, куплет + припев); присылайте заявку на участие в конкурсе и видео (в формате: MPEG-4) на почту: zayavka.pobeda@yandex.ru», - говорится в сообщении.

Заявки принимаются до 30 апреля. Голосование пройдет в группе МКЦ «Победа» в соцсети «ВКонтакте» с 1 по 8 мая. Учитываться будут только голоса подписчиков группы.

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