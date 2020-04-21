РИАМО - 21 апр. Московское областное УФАС России предупредило ООО «Рузский региональный оператор» о признаках нарушения антимонопольного законодательства в действиях компании, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы России по Московской области.

По мнению УФАС, регоператор ущемил права индивидуального предпринимателя путем необоснованного уклонения от рассмотрения заявки на оказание услуг по обращению с мусором в поселке Северный городского округа Истра. Компании вынесли предупреждение о необходимости прекратить указанные действия.

«На основании указанного предупреждения ООО «Рузский региональный оператор» надлежит в десятидневный срок с даты его получения прекратить указанное нарушение путем совершения действий, направленных на рассмотрение заявки от 21 января 2020 года на заключение договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами», – отмечается в материале.

Если компания выполнит требования УФАС, то ведомство не откроет дело о нарушении антимонопольного законодательства. Лицо, исполнившее требование УФАС, избежит административной ответственности.