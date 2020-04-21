РИАМО - 21 апр. Московское областное УФАС России решило, что сведения в отношении ООО «Рустендеры» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Жалобу на компанию в УФАС направил комитет лесного хозяйства Московской области.

«Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок», — отмечается в материале.

В регламентированный срок компания не подписала контракт, а в комитет поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на проведение работ по защите лесов.

На заседании комиссии УФАС компания не представила доказательств о наличии объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки, поэтому управление решило включить сведения в отношении общества в реестр недобросовестных поставщиков.