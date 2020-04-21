РИАМО - 21 апр. Строительство тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена завершили почти на 80%, работы идут по плану, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«Работы по строительству метрополитена относятся к непрерывному циклу, под землей продолжаются уже запущенные процессы. На данный момент пройдено 78% тоннелей на БКЛ, стройка ведется по запланированному графику», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

Он добавил, что при строительстве метро в работе задействовано 20 тоннелепроходческих щитов.

По его словам, с начала года на строительстве метро пройдено 11 километров тоннелей. Планируется, что до конца года построят еще около 30 километров.

Большая кольцевая линия является крупнейшим проектом метростроения и станет одной из самых протяженных в мире. На 70 километрах кольцевой ветки разместится 31 станция.