РИАМО – 20 апр. Сотрудники правоохранительных органов составили 98 протоколов на нарушителей режима самоизоляции в подмосковном Реутове, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета Станислава Каторова.

«С момента введения на территории Московской области режима повышенной готовности в связи с риском распространения новой коронавирусной инфекции сотрудниками отдела полиции по городскому округу Реутов вручено 534 уведомления, 136 из которых – лицам старше 65 лет, составлено 98 протоколов об административных правонарушениях в отношении тех, кто пренебрег режимом самоизоляции», – говорится в сообщении.

Ежедневно соблюдение режима самоизоляции и пропускного режима обеспечивают силы отдела полиции по городскому округу Реутов. Особое внимание уделяется местам наибольшего скопления граждан: у станции метро «Новокосино», в подземных переходах муниципалитета, в местах перехватывающих и транзитных парковок. С 16 апреля организованы дополнительные патрули из числа сотрудников полиции и представителей Государственного административно-технического надзора.

«В понедельник, 20 апреля, улицы города патрулировали восемь нарядов полиции, кроме того, три патрульные машины из МУ МВД «Балашихинское» совместно с представителями Госадмтехнадзора, а также шесть нарядов отдела ГИБДД и три наряда Росгвардии», – отмечается в материале.

Сотрудники органов правопорядка проводят разъяснительные беседы с нарушителями ограничительных мер. Особое внимание уделяют пожилым гражданам и группам людей на улицах.

Помимо этого, сотрудниками правоохранительных органов Реутова было совершено 332 проверки по месту жительства лиц, подлежащих самоизоляции.

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