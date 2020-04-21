РИАМО - 21 апр. Московский планетарий запускает образовательные онлайн-программы для детей «Онлайн-путешествие со звездочетом» и «Легенды звездного неба», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Онлайн-путешествие со звездочетом» включает семь видеоуроков, которые будут выкладывать на официальном YouTube-канале и на страницах соцсетей планетария раз в неделю в 16:00. «Легенды звездного неба» состоит из пяти аудиоспектаклей. Их будут публиковать на странице звездного дома «ВКонтакте», - говорится в сообщении.

Первый урок программы «Онлайн-путешествие со звездочетом» пройдет во вторник. На нем дети узнают, какие планеты находятся рядом с Землей, есть ли там атмосфера и можно ли на них жить. Занятия будут проводить научные сотрудники планетария.

Второй урок выйдет 28 апреля и будет посвящен планетам-гигантам. Программа будет выходить раз в неделю. Последний урок состоится 1 июня. Программа «Онлайн-путешествие со звездочетом» рассчитана на детей от шести до девяти лет.

Программа «Легенды звездного неба» начнется 22 апреля. Она состоит из пяти аудиоспектаклей из архива Московского планетария, которые можно было услышать в Большом звездном зале в 1970-1980 годы. Это небольшие познавательные рассказы о тайнах космоса, а также стихи русских поэтов, посвященные звездам.

Второй выпуск программы «Легенды звездного неба» выйдет 24 апреля, последний - 30 апреля. Программа будет выходить через день. Аудиоспектакли станут доступны для прослушивания на странице планетария в соцсети «ВКонтакте».