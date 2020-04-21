РИАМО - 21 апр. В подмосковном Клину правоохранители задержали мужчину, который избил подростка и угрожал убийством ему и его родителям, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник, находясь возле одного из домов на улице 60 Лет Комсомола, причинил 15-летнему подростку телесные повреждения. После этого мужчина, демонстрируя предмет, похожий на нож, начал угрожать несовершеннолетнему и его родителям убийством», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

После злоумышленник стал выражаться грубой нецензурной бранью и, используя бейсбольную биту, разбил подъездный фонарь, а также стеклопакет между первым и вторым этажами многоэтажного дома. Пострадавшие обратились в дежурную часть и к медикам.

Полицейские, которые прибыли на место происшествия, установили, что после случившегося злоумышленник забаррикадировался в своей квартире.

Переговоры с мужчиной результатов не дали, в связи с чем было принято решение срезать замок входной двери. Нарушителя обезвредили и задержали. Им оказался ранее судимый 28-летний местный житель.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статье 116 «Побои», статье 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», статье 213 «Хулиганство», статье 214 «Вандализм» УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.