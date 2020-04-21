РИАМО - 21 апр. В столичном метрополитене каждый день очищают и дезинфицируют 250 тысяч квадратных метров вестибюлей и станций, также обрабатываются ручки и стекла входных дверей, кассы, турникеты, поручни и автоматы по продаже билетов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Дезинфекция общественного транспорта проводится в Москве ради безопасности людей, которым нужно ездить на работу в период пандемии коронавируса.

«Работники столичной подземки проводят санитарную обработку вестибюлей каждые 1,5-2 часа. Днем промывают платформы станций, а ночью проводят генеральную уборку всех зон метро — вестибюлей, переходов, эскалаторов, платформ. Обрабатывают и вентиляционные шахты, которые обеспечивают воздухообмен», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Обработку также проходят пассажирские зоны на Московских центральных диаметрах и Московском центральном кольце, в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах. Все поверхности, к которым могут прикоснуться пассажиры, обеззараживаются. Кроме того, в поездах МЦД вагоны обрабатываются с помощью генераторов холодного пара, благодаря чему уничтожается до 99,9% микробов.

Всего на данный момент в Москве зафиксировали 26350 случаев заражения коронавирусом. В связи с эпидемией в городе действует режим повышенной готовности.

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21 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 5642 случая коронавирусной инфекции. В Москвевыявили 3083 заболевших, в Подмосковье - 718.

- В Москве еще 219 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Некоторым больным в качестве лечения начали переливать плазму крови.