РИАМО - 21 апр. В подмосковном Подольске возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего юноши, который пытался погасить пламя Вечного огня на мемориале, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В дежурную часть УМВД России по округу Подольск поступило сообщение о том, что на площади Воинской Славы неизвестный мужчина пытается погасить пламя на мемориале Вечного огня. Прибывшие на место полицейские задержали и доставили правонарушителя в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что злоумышленником оказался 19-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Злоумышленнику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.