РИАМО - 21 апр. Специальный раздел с программами поддержки бизнеса со стороны столичных властей появился на цифровой платформе Московского инновационного кластера, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

«В Москве внедрен целый комплекс мер, который призван помочь предпринимателям. Это льготы, субсидии, гранты, поручительства при получении кредитов. Прорабатываются и новые шаги», — сказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В разделе можно узнать о доступных субъектам малого и среднего предпринимательства видах субсидий. Там же можно ознакомиться с условиями оформления поручительств правительства Москвы по кредитным и лизинговым договорам и правилами предоставления грантов на реализацию комплексных инновационных проектов. Также там представлена информация о полезных на практике сервисах, доступных участникам кластера.

«Новый раздел на сайте МИК рассчитан на технологических предпринимателей столицы, которые привыкли получать все необходимые для них услуги и сведения в режиме «одного окна» на платформе кластера», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.