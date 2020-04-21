РИАМО - 21 апр. Более 3 миллионов человек зарегистрировались в столичном проекте «Активный гражданин», который позволяет москвичам участвовать в благоустройстве своего города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Активный гражданин» - простой и практичный инструмент, с помощью которого москвичи могут улучшать свой двор, свой район и весь город. Проект появился около шести лет назад, и с тех пор к нему присоединились 3 миллиона человек», - сказала заммэра города – руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, с начала 2020 года к проекту присоединились около 300 тысяч человек. Более 80 тысяч человек ни разу не пропустили ни одного голосования в этому году.

Участники проекта могут принимать участие в голосованиях по улучшению города, выбирая понравившиеся варианты. За участие в голосованиях, акциях и викторинах они получают баллы, которые можно обменять на сувениры, городские услуги и билеты на мероприятия.

«Горожане постоянно пользуются нашим проектом и делают город лучше. Прежде всего мы хотим, чтобы город развивался так, как этого хотят наши жители. Поэтому одной из основных задач нашего проекта является вовлечение как можно большего числа жителей мегаполиса в жизнь города и определение различных направлений развития», - отметил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Проект «Активный гражданин» начал работать в 2014 году. С момента его запуска жители Москвы приняли участие более чем в 4,5 тысячах голосований по благоустройству города.