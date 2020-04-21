РИАМО - 21 апр. В Москве три пациента с коронавирусом выздоровели после того, как им перелили плазму крови с антителами от переболевших людей, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она добавила, что пациенты, которым перелили плазму с антителами к коронавирусу, выздоравливают быстрее и без серьезных осложнений.
Ракова также выразила надежду, что число вылечившихся будет увеличиваться, а данный метод лечения поможет в борьбе с вирусом.
Двое выздоровевших пациентов лечились в НИИ скорой помощи имени Н .В. Склифосовского, третий - в городской клинической больнице №52. После выздоровления пациентов врачи провели специальные исследования, чтобы убедиться в отсутствии вируса в их организме.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин установил стимулирующие выплаты донорам крови с антителами к Covid-19. Выплата производится из расчета 1250 рублей за каждые 150 миллилитров плазмы, либо 5 тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы. Объем разовой донации должен составлять не менее 300 миллилитров и не более 600 миллилитров.
Стать донорами плазмы могут граждане от 18 до 55 лет, которые выздоровели от коронавирусной инфекции. У донора не должно быть хронических заболеваний, ВИЧ и гепатитов B и C. Чтобы стать донором, нужно позвонить по номеру горячей линии: 8 (495) 870-45-16. Звонки принимаются каждый день с 09:00 до 19:00.
Всего на данный момент в Москве зафиксировали 26350 случаев заражения коронавирусом. В связи с эпидемией в городе действует режим повышенной готовности.
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21 АПРЕЛЯ
- За сутки в России зарегистрировали 5642 случая коронавирусной инфекции. В Москвевыявили 3083 заболевших, в Подмосковье - 718.
- В Москве еще 219 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Некоторым больным в качестве лечения начали переливать плазму крови.
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