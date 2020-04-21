РИАМО - 21 апр. В Москве три пациента с коронавирусом выздоровели после того, как им перелили плазму крови с антителами от переболевших людей, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Двое москвичей, которым была перелита донорская плазма, были выписаны из стационаров через 10 дней после процедур, третьего пациента выписали через 14 дней. Все они сейчас находятся в хорошем состоянии», - сказала Ракова.

Она добавила, что пациенты, которым перелили плазму с антителами к коронавирусу, выздоравливают быстрее и без серьезных осложнений.

Ракова также выразила надежду, что число вылечившихся будет увеличиваться, а данный метод лечения поможет в борьбе с вирусом.

Двое выздоровевших пациентов лечились в НИИ скорой помощи имени Н .В. Склифосовского, третий - в городской клинической больнице №52. После выздоровления пациентов врачи провели специальные исследования, чтобы убедиться в отсутствии вируса в их организме.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин установил стимулирующие выплаты донорам крови с антителами к Covid-19. Выплата производится из расчета 1250 рублей за каждые 150 миллилитров плазмы, либо 5 тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы. Объем разовой донации должен составлять не менее 300 миллилитров и не более 600 миллилитров.

Стать донорами плазмы могут граждане от 18 до 55 лет, которые выздоровели от коронавирусной инфекции. У донора не должно быть хронических заболеваний, ВИЧ и гепатитов B и C. Чтобы стать донором, нужно позвонить по номеру горячей линии: 8 (495) 870-45-16. Звонки принимаются каждый день с 09:00 до 19:00.

Всего на данный момент в Москве зафиксировали 26350 случаев заражения коронавирусом. В связи с эпидемией в городе действует режим повышенной готовности.

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21 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 5642 случая коронавирусной инфекции. В Москвевыявили 3083 заболевших, в Подмосковье - 718.

- В Москве еще 219 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Некоторым больным в качестве лечения начали переливать плазму крови.