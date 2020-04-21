РИАМО - 21 апр. Инфекционная больница в новой Москве, построенная за месяц в поселении Вороновское, в первый день работы приняла 20 больных с коронавирусом, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Медучреждение вошло в состав городской клинической больницы №68 имени В. П. Демихова. Прием пациентов в новой больнице начался 20 апреля.

«За сутки в новую больницу поступило 20 пациентов. Центр рассчитан на 800 коек, при необходимости мощность может быть увеличена до 900. В клинике будут работать более тысячи медицинских специалистов, включая врачей, сотрудников среднего и младшего медицинского персонала. На сегодняшний день к работе приступили более 500 сотрудников, и мы продолжаем набор специалистов», - сказал главврач городской клинической больницы №68 имени В. П. Демихова Сергей Переходов.

Для больницы было закуплено более 26 тысяч единиц медоборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала. Эта инфекционная больница не имеет аналогов в мире.

По словам Переходова, каждая койка оборудована так, чтобы к ней можно было подвести медицинский газ. Также каждую койку можно переоборудовать в реанимационную, если в этом будет необходимость.

Подачу кислорода в палаты обеспечивает кислородно-газификационная станция больницы. Здесь есть и своя лаборатория, в который будут проводиться все анализы. Мощность лаборатории рассчитана более чем на 10 тысяч исследований в сутки.

Системы подачи воздуха в медицинские корпуса герметичны. Воздух проходит процедуру обеззараживания на входе в каждую палату и выходе из нее, а системы подачи воздуха абсолютно герметичны. Канализационные стоки также обеззараживаются.

Поскольку больница находится далеко от ближайшего населенного пункта, для медперсонала построили общежитие, в котором будут жить около 1,3 тысячи человек. Рядом с ним есть спортивная площадка.

«Вокруг больницы создан периметр безопасности. Въезжающий и выезжающий транспорт проходит специальную санобработку. В корпусах также предусмотрены отдельные шлюзы для пациентов и персонала, что значительно сокращает возможное распространение инфекции», - добавляется в сообщении.

Новая инфекционная больница открылась 17 апреля. В отличие от таких же учреждений, открываемых во многих странах на время борьбы с коронавирусной инфекцией, она будет работать и после окончания пандемии.

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21 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 5642 случая коронавирусной инфекции. В Москвевыявили 3083 заболевших, в Подмосковье - 718.

- В Москве еще 219 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Некоторым больным в качестве лечения начали переливать плазму крови.