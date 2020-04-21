РИАМО - 21 апр. Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается погода без осадков, воздух может прогреться до плюс 11 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве составит от плюс 9 до плюс 11 градусов, а в Московской области - от плюс 6 до плюс 11 градусов», - говорится в сообщении.

Северный ветер будет развивать скорость от 5 до 10 метров в секунду, порывы ветра местами достигнут 12-17 метров в секунду.

Атмосферное давление в регионе будет немного выше нормы, относительная влажность воздуха составит около 50%.

Как отметили специалисты, для большинства метеозависимых людей такие погодные условия будут комфортными.