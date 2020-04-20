РИАМО - 20 апр. Еще 29 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией и пневмонией скончались в столице, общее число жертв коронавируса достигло 233, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

«Среди умерших - пациенты от 31 года до 94 лет. У 31-летнего пациента установлен диагноз «Двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом», - говорится в сообщении.

Сопутствующие заболевания были диагностированы у большинства умерших - гипертония, хронический пиелонефрит, синдром Пиквика, а также хронический бронхит. Сахарный диабет был у четвертых пациентов.

Всего в Москве коронавирус выявлен у 26 350 человек, выздоровели после заражения 1 838 пациентов.

Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что к концу апреля – началу мая ожидается снижение роста новых заражений данным вирусом. Ситуация стабильна во многом потому, что большинство горожан придерживаются правил самоизоляции и остаются дома.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

- Еще 29 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией и пневмонией скончались в столице, общее число жертв достигло 233.

- Самые важные новости дня в карточках

- Самый высокий индекс соблюдения самоизоляции в регионе демонстрируют жители поселения Московский Троицкого округа

- Клинические испытания вакцины от коронавируса могут начаться в России в июне. Комплекс доклинических исследований должен завершиться к 31 мая.

- Владимир Путин заявил, что страна еще не прошла пик эпидемии

Пик заболеваемости еще впереди, и теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с распространением коронавируса, продлены до 1 мая. В том числе до 1 мая будет действовать пропускной режим.

- Средний возраст больных коронавирусом россиян составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.

- В Подмосковье стали проверять работающие предприятия на соблюдение санитарных требований. В помещениях должны быть в наличии антисептические средства для обработки рук, медицинские маски и перчатки.

- Рост числа тяжелых случаев коронавирусной инфекции приостановился в России. Почти у половины новых зараженных болезнь протекает без симптомов.

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.