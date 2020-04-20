РИАМО - 20 апр. Еще 29 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией и пневмонией скончались в столице, общее число жертв коронавируса достигло 233, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.
«Среди умерших - пациенты от 31 года до 94 лет. У 31-летнего пациента установлен диагноз «Двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом», - говорится в сообщении.
Сопутствующие заболевания были диагностированы у большинства умерших - гипертония, хронический пиелонефрит, синдром Пиквика, а также хронический бронхит. Сахарный диабет был у четвертых пациентов.
Всего в Москве коронавирус выявлен у 26 350 человек, выздоровели после заражения 1 838 пациентов.
Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что к концу апреля – началу мая ожидается снижение роста новых заражений данным вирусом. Ситуация стабильна во многом потому, что большинство горожан придерживаются правил самоизоляции и остаются дома.
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Текстовая трансляция
20 АПРЕЛЯ
- Еще 29 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией и пневмонией скончались в столице, общее число жертв достигло 233.
- Самые важные новости дня в карточках
- Самый высокий индекс соблюдения самоизоляции в регионе демонстрируют жители поселения Московский Троицкого округа
- Клинические испытания вакцины от коронавируса могут начаться в России в июне. Комплекс доклинических исследований должен завершиться к 31 мая.
- Владимир Путин заявил, что страна еще не прошла пик эпидемии
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с распространением коронавируса, продлены до 1 мая. В том числе до 1 мая будет действовать пропускной режим.
- Средний возраст больных коронавирусом россиян составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.
- В Подмосковье стали проверять работающие предприятия на соблюдение санитарных требований. В помещениях должны быть в наличии антисептические средства для обработки рук, медицинские маски и перчатки.
- Рост числа тяжелых случаев коронавирусной инфекции приостановился в России. Почти у половины новых зараженных болезнь протекает без симптомов.
- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.
- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.
- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.
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