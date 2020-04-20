РИАМО - 20 апр. На дорогах Москвы 19 апреля было зафиксировано 1,14 миллиона автомобилей, что ниже показателей 1 января, тогда на дороги выехало 1,36 миллиона машин, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Даже в первый день нового года, когда все отдыхают, машин было больше», - говорится в сообщении.

С 15 апреля для поездки как на личном, так и на общественном транспорте в Москве необходим цифровой пропуск. С 22 апреля проезд в общественном транспорте будет возможен только при наличии электронного пропуска с привязанной к нему транспортной или социальной картой.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин завил, что пропускной режим в Москве будет действовать до 1 мая. Все без исключения жители обязаны находиться в самоизоляции.

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