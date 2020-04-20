РИАМО - 20 апр. Восьми муниципальным образования Московской области могут присвоить звание «Населённый пункт воинской доблести», говорится в сообщении пресс-центра Мособлдумы.

Региональный парламент накануне Дня Победы традиционно рассматривает законодательные инициативы о присвоении звания новым муниципальным образованиям

«Областной парламент учредил знак отличия для городов в 2015 году – сейчас у нас уже 19 населенных пунктов удостоены звания «Населенный пункт воинской доблести». Так мы отдаем долг памяти жителям тех мест, их подвигу, отваге, мужеству, тем событиям, благодаря которым враг не прошёл вглубь страны», – рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В этом году предлагается удостоить званием населенные пункты - город Яхрома (Дмитровский городской округ), рабочий поселок Лотошино,деревня Нелидово (Волоколамский городской округ), село Семеновское (Можайский городской округ).

А также село Званово (городской округ Лотошино), село Середа (рабочий поселок Шаховская), деревня Мокрое (Можайский городской округ), деревня Калицино (городской округ Лотошино).

Комитет по вопросам государственной власти и региональной безопасности в дистанционном режиме рассмотрит закинициативы 22 апреля.

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