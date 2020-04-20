РИАМО - 20 апр. Ограничение на посещение храмов в Московском регионе в связи с эпидемией коронавируса продлили до 28 апреля, сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Московская патриархия ранее получила предписание главного государственного санврача Москвы Елены Андреевой «О продлении режима ограничений посещения храмов, ранее установленного 11 апреля».

«Данное постановление подлежит исполнению настоятелями приходов и подворий, <…> расположенных в Москве и в Московской области, которым в срок до 28 апреля 2020 года включительно благословляется совершать богослужения только при участии клира храма, а также необходимого количества сотрудников и волонтеров», — говорится в сообщении.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил духовенство исполнить данное предписание.

Запрет на участие прихожан в службах ввели 11 апреля. В праздник Воскресения Христова богослужения в Московском регионе прошли без прихожан, но были организованы онлайн-трансляции из храмов.

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