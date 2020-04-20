РИАМО - 20 апр. На улице Алабяна в Москве в понедельник остановили еще одного водителя, нарушившего официальный карантин, нарушитель заражен коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«На место прибыла машина скорой помощи, инспектор МАДИ, эвакуатор и экипаж дорожного патруля. Нарушителя отвезли в больницу, автомобиль будет эвакуирован», - говорится в сообщении.

В Москве действует режим всеобщей самоизоляции. Пациентам с легкой формой коронавируса разрешено проходить лечение на дому. Но запрещено покидать свое жилье.

Всего в Москве зафиксировали 26350 случаев заражения коронавирусом.

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