РИАМО - 20 апр. В Москве и Московской области число операций по оплате товаров и услуг с использованием платежных карт по сравнению с 2018 годом увеличилось на 33,6% и составило 6,7 миллиарда раз за прошлый год, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Банка России по ЦФО.

«При этом 76,3% транзакций, совершенных на территории Московского региона, приходится на операции по безналичной оплате товаров и услуг. В денежном выражении на их долю пришлось порядка 27,1% от общей суммы операций», - говорится в сообщении.

Развитие инфраструктуры по приему банковских карт способствует росту популярности карт в качестве платежного инструмента. В организациях торговли и услуг Московского региона расположено порядка 570 тысяч электронных терминалов. Также в Москве и Подмосковье установлено 36,9 тысячи банкоматов.

На территории Московского региона в 2019 году было совершено почти 8,3 миллиарда операций с использованием платежных карт на сумму порядка 26,6 триллиона рублей. Количество операций выросло на 32,5%, а объем – на 23,1%.

На конец прошлого года жителям Москвы было выдано 55,6 миллиона платежных карт, жителям Московской области – 13,7 миллиона платежных карт, из них использовалось для совершения операций 30,8 миллиона и 10 миллионов соответственно.