РИАМО - 20 апр. На базе Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске завершаются работы по оборудованию 511 коек с кислородом для лечения больных коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

«В настоящее завершается монтаж внутренних инженерных сетей, системы подачи медицинских газов, создание фильтр-блока в приемном отделении. Ведется внутренняя отделка помещений, поставка мебели и оборудования», — сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Министр отметил, что на переоснащение объекта отведено 14 дней. В перепрофилировании больницы задействовано 600 человек, сотрудники работают в три смены.

В открывшемся отделении на 511 коек будет возможность увеличения числа мест. Новый инфекционный стационар будет оборудован всем необходимым медицинским оборудованием.

В Московской области планируют перепрофилировать 16 медучреждений до конца апреля. Для зараженных коронавирусом подготовят 7567 коек.

В Московской области за сутки зарегистрировано 578 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, за период эпидемии выявлен 5241 случай заражения.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>