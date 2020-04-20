РИАМО - 20 апр. Работники Росгвардии продолжают свою работу по охране объектов имущества в условиях коронавируса, ежедневно в патрулях задействовано 400 экипажей охраны, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«На сегодняшний день под охраной ГУ Росгвардии по Московской области находится около 40 тысяч объектов загородной недвижимости и свыше 70 тысяч предприятий», – сказал заместитель председателя правительства — руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Несмотря на появление новых задач в условиях эпидемиологической ситуации, сотрудники Росгвардии продолжают охранять объекты имущества в обычном режиме.

Каждый день 400 экипажей вневедомственной охраны патрулируют территории дачных и садоводческих товариществ, коттеджных поселков. За время введения режима повышенной готовности ни на одном из объектов не было допущено проникновений и краж.

«Экипажи осуществляют объезд территорий согласно своему маршруту патрулирования. Сотрудники Росгвардии следят за общественной безопасностью и пресекут любое противоправное действие», – отметил начальник управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Московской области Андрей Грудсков.

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