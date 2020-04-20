РИАМО - 20 апр. Специалисты Росздравнадзора после публикаций в СМИ проверят качество оказания медицинской помощи москвичке, которая умерла после выписки из горбольницы №52, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее СМИ сообщали, что женщина умерла на лавочке возле своего дома сразу после выписки из больницы, где проходила лечение от пневмонии.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведет проверку медучреждения, в котором оказывалась медицинская помощь пациентке», — говорится в сообщении.

48-летняя жительница Москвы поступила в больницу 17 апреля с подозрением на пневмонию — с жалобами на слабость и немного повышенную температуру, 37-37,5 градусов. Врачи взяли анализ на коронавирус и сделали КТ легких. Тест на Covid-2019 оказался отрицательным, в легких также не нашли изменений.

На следующий день из-за отсутствия оснований для госпитализации женщину выписали домой и посоветовали вызвать на дом участкового врача. Из больницы она уехала на социальном такси. Рядом с домом ее встретили социальные работники, которые хотели проводить ее до квартиры, но около подъезда ей стало плохо. Соцработники вызвали скорую помощь, но когда врачи приехали, женщина уже умерла.

Вскрытие показало, что смерть наступила от острой сердечной недостаточности на фоне кардиомиопатии и выраженных изменений в органах алкогольного происхождения. Пневмонии или других признаков инфекционного заболевания обнаружено не было.