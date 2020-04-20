РИАМО - 20 апр. Завершились работы по перепрофилированию в семи больницах Подмосковья, до конца апреля в Подмосковье в два раза увеличится количество коек для зараженных коронавирусом, переоборудуют 16 медучреждений, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В среднем больницы обустраивают за 16 дней. Переоборудовать нужно 16 больниц, что составляет 140 тысяч квадратных метров.

«Пять больниц уже введены в эксплуатацию 1565 дополнительных мест: Звенигородская клиническая больница — 551 койко-мест, Яхромская городская больница — 60 коек, Талдомская районная больница — 197 коек, Клинская районная больница — 100 мест, Подольская областная больница — 182», — говорится в сообщении.

Завершились работы в семи больницах, где развернули 1565 дополнительных мест. Сейчас ведется передача медикам городских клинических больниц в Егорьевске на 200 коек, Жуковском на 100 коек, Ногинске на 180 коек, Балашихе на 400 коек, Химках на 270 коек, Одинцово на 315 коек, Наро-Фоминске на 100 коек.

До 26 апреля работы планируют закончить еще в четырех больницах: в Бронницкой районной больнице создадут 320 коек, Солнечногорской ЦРБ — 432 койки, Московском областном госпитале для ветеранов войн в Солнечногорске — 511 коек и два корпуса ГБУЗ МО МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского — 120 коек с кислородом. В этих стационарах смогут разместиться 1383 человека.

Все койки для пациентов с коронавирусной инфекцией оборудованы подачей кислорода. За 25 дней в Подмосковье создадут 4038 дополнительных мест.

«На этом мы не останавливаемся. В работе еще восемь больниц в Ступине, Подольске, Коломне, Одинцове, Павловском Посаде, Луховицах, которые также планируется в кратчайшие сроки перепрофилировать в инфекционные центры», — сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В Подмосковье за последние сутки зафиксировали 578 новых случаев заражения коронавирусом. За период эпидемии выявлено 5241 случай.

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