РИАМО - 20 апр. В столице работают сервисы, с помощью которых можно узнать, привязаны ли транспортная карта «Тройка» и номер автомобиля к цифровому пропуску, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для перемещения на машине нужен пропуск, где будет указан государственный регистрационный номер транспортного средства. Номер необходимо проверить в специальном сервисе.

«Если вы планируете ездить на общественном транспорте, то привязку карты «Тройка» можно проверить в этом сервисе», — говорится в сообщении.

Горожанам нужно учитывать, что с момента привязки «Тройки» или номера машины к пропуску и до первой поездки должно пройти не менее 5 часов.

Цифровой пропуск необходим для проезда на любом виде транспорта с 15 апреля. С 22 апреля жители смогут ездить на наземном транспорте, метро, МЦК только при наличии проездных, привязанных к электронному пропуску.

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