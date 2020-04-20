РИАМО - 20 апр. Расширился перечень сфер бизнеса, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса, теперь к пострадавшим предприятиям относятся музеи, зоопарки, объекты розничной торговли непродовольственными товарами, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

К объектам непродовольственной торговли относятся компании, торгующие легковыми автомобилями, мотоциклами, запчастями, информационным и коммуникационным оборудованием. В перечень также вошла торговля текстилем, одеждой и обувью. Кроме того, в список попали универсальные магазины, торгующие товарами общего ассортимента, а также вся розничная торговля непродовольственными товарами в специализированных магазинах.

«Организации и индивидуальные предприниматели, занятые в данных сферах по основному виду деятельности, получат первоочередную адресную поддержку: кредит на выплату заработной платы под 0%, отсрочку по аренде до 1 октября, кроме того, для наиболее пострадавших отраслей бизнеса продлён срок уплаты всех налогов, кроме НДС», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Ранее к наиболее пострадавшим отраслям уже отнесли авиаперевозки, аэропортовую деятельность, автоперевозки, предприятия сферы культуры, организации досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительную деятельность и спорт, деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма.

Пострадавшими от распространения коронавируса является и гостиничный бизнес, общественное питание, деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений, деятельность по организации конференций и выставок, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

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