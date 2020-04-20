РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 апр. Полицейские подмосковного Подольска задержали водителя такси по подозрению в краже мобильного телефона у пассажирки, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2-ого отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 29-летней жительницы Новосибирска о том, что неизвестный в салоне автомобиля такси около одного из домов на улице Клемента Готвальда похитил ее мобильный телефон стоимостью более 9 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан 38-летний водитель такси, проживающий в Подольске. В отношении подозреваемого следователем следственного управления УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража»», - говорится в сообщении.

Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.