РИАМО - 20 апр. За три недели проверок дезинфекции домов Московской области число жалоб в социальных сетях на качество уборки снизилось на 87%, а на портале «Добродел» - на 85%, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Госжилинспекции Подмосковья.

«Осмотры проводятся в тех домах, из которых поступают сигналы о некачественной дезинфекции подъездов либо ее отсутствии. Порядка 30 муниципалитетов с относительно высоким уровнем обращений находятся на ежедневном личном контроле Ольги Фединой (руководителя Главного управления Госжилиспекции — ред.) и ее заместителей», — отмечается в материале.

За прошедшую неделю показатели жалоб уменьшились на 34% в соцсетях и на 22% - на портале. Процент домов с неудовлетворительной оценкой инспекторов качества дезинфекции снизился на 55%.

В крупных городах с населением 200 тысяч человек было много жалоб, но благодаря контролю и принимаемым мерам число обращений снизилось на 46%

За три недели проведения дезинфекции в подъездах поверили 10 486 многоквартирных домов, проконтролирована работа 771 управляющей компании.

Глава ведомства лично проинспектировала дезинфекцию домов в округах Сергиево-Посадский и Щелково. В ходе проверки выявлены различные нарушения: плохая протирка поверхностей, несоблюдение графиков и другие. В течение пяти дней органы местного самоуправления должны были исправить все нарушения.

Жалобы об отсутствии санитарной обработки чаще всего не подтверждаются, потому что управляющие компании делают уборку рано утром и средствами без запаха.

В связи с распространением коронавируса в Подмосковье дезинфицируются подъезды многоквартирных домов, чтобы снизить риск распространения инфекции. В Московской области выявлен 5241 случай заражения коронавирусом.

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Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Самый высокий индекс соблюдения самоизоляции в регионе демонстрируют жители поселения Московский Троицкого округа

- Клинические испытания вакцины от коронавируса могут начаться в России в июне. Комплекс доклинических исследований должен завершиться к 31 мая.

- Владимир Путин заявил, что страна еще не прошла пик эпидемии

Пик заболеваемости еще впереди, и теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с распространением коронавируса, продлены до 1 мая. В том числе до 1 мая будет действовать пропускной режим.

- Средний возраст больных коронавирусом россиян составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.

- В Подмосковье стали проверять работающие предприятия на соблюдение санитарных требований. В помещениях должны быть в наличии антисептические средства для обработки рук, медицинские маски и перчатки.

- Рост числа тяжелых случаев коронавирусной инфекции приостановился в России. Почти у половины новых зараженных болезнь протекает без симптомов.

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.