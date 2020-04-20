РИАМО - 20 апр. Черкизовский завод по переработке мясной продукции отправил партию сырокопченых колбас для многодетных семей, которые проживают в разных районах Подмосковья, общий размер партии – 5 тысяч упаковок, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Данную благотворительную помощь компания оказала по договоренности с правительством Московской области и министром сельского хозяйства и продовольствия региона Андреем Разиным», – отмечается в материале.

Общий размер партии колбас от Черкизовского мясоперерабатывающего завода составляет 5 тысяч упаковок. Продукцию доставят многодетным семьям, проживающим в разных округах Подмосковья.

Ранее группа «Черкизово» также предоставила свою продукцию для малообеспеченных жителей Липецкой и Воронежской областей.