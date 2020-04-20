РИАМО - 20 апр. В Подмосковье военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа провели специальную обработку подъездов домов, в которых живут ветераны Великой Отечественной войны, находящиеся на самоизоляции, также им доставили продуктовые наборы, говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

«Подразделения РХБЗ с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К провели обеззараживание лестничных площадок, перил, дверей, а также передали им прошедшие дезинфекцию продуктовые наборы, комплекты медицинских масок и антисептиков», – говорится в сообщении.

В ходе проведения акции были соблюдены все необходимые противоэпидемических мероприятия.

В рамках акции военнослужащие и волонтерское движение «Волонтеры Победы» навестили 96-летнего Николая Куркина, 95-летнего Сергея Паршевикова, 98-летнюю Ангелину Соколову и других ветеранов.

Военнослужащие танковой армии ЗВО совместно с волонтерскими организациями ежедневно совершают по несколько выездов. Помощь они оказывают не только ветеранам, но и тем, кому по медицинским показаниям необходимо ограничить посещение общественных мест при пандемии.

Каждый выезд для военнослужащих начинается с инструктажа и измерения температуры. Обязательное условие – маски, перчатки и обработка рук дезинфицирующим средством.

Из-за эпидемии коронавирусной инфекции в Подмосковье действует режим самоизоляции для жителей всех возрастов. К тем людям, которым требуется помощь, приходят волонтеры.

С 15 апреля в Москве и Подмосковье нельзя передвигаться на любом транспорте без цифрового пропуска. С 22 апреля поездка в общественном транспорте будет осуществляться только по картам «Стрелка», «Тройка» и по социальным картам.

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