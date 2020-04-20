РИАМО - 20 апр. Автобусы «Мострансавто» по маршруту №22 «Лыткарино (Автостанция) – Островцы – станция Люберцы» заменили на более вместительные, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Три автобуса малого класса были заменены на большой класс. Замена автобусов проведена по поручению губернатора Андрея Воробьева, которое он дал во время видеоконференцсвязи 18 апреля», — говорится в сообщении.

С 30 марта движение на маршруте осуществляется по скорректированному расписанию. Количество и вместимость автобусов изменились с учетом существующего пассажиропотока. По данным за минувшую неделю, пассажиропоток на маршруте №22 в часы пик составлял до 10 человек на рейс. В межпиковое время – 3-5 человек на рейс.

«Маршрут предприятия частично дублируют другие перевозчики, которые уменьшили выпуск автобусов на линию. По поручению губернатора работа была скорректирована — заменили три автобуса малого класса на большой. Это позволит пассажирам соблюдать безопасную дистанцию», – отмечается в материале.

Минтранс области совместно с администрациями муниципалитетов ежедневно осуществляет мониторинг пассажиропотока на действующих маршрутах. При необходимости принимаются меры по увеличению выпуска автобусов или замены класса.